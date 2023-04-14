Konya'da "Birr Lokma Bin Sofra" iftar programı düzenlendi

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KONYA (AA) - Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Rifat Türker, "Felaket sonunda bu eserlerden 31'i tümden göçmüş, 144'ü ağır hasar görmüş, 104'ü de orta hasarlıdır. İnşallah bu eserler, onarım ve restorasyonlarını en kısa sürede tamamlayarak asli fonksiyonlarına kavuşturulacaktır." dedi.

Türker, Meram Öğretmenevinde Vakıflar Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Birr Lokma Bin Sofra" adlı iftar programına katıldı.

"Birr Lokma Bin Sofra"daki çift "r"nin Kur'an-ı Kerim'de 32 kere geçen bir kavram olduğunu ifade eden Türker, "İyiliği, yardımlaşmayı, dayanışmayı, güzel ahlakı, saflığı, duruluğu, temizliği, doğruluğu, günahsızlığı ve ihsanı ifade eder. Birr'i ihsan ve rahmetle birleştirerek ancak vakıf medeniyetinde sürdürebiliriz." ifadesini kullandı.

Yurt genelinde muhtaç durumda olan 7 bin 500 yetim, engelli ve muhtaç vatandaşa aylık 2 bin 715 lira verildiğini belirten Türker, ayrıca 15 farklı üründen oluşan gıda paketlerinin her ay 50 bin ihtiyaç sahibi ailenin adreslerine teslim edildiğini söyledi.

İlk ve orta öğretimde okuyan 20 bin öğrenciye aylık 500 lira verildiğini ifade eden Türker, 7 bin 500 yükseköğretim öğrencisine de aylık bin 250 lira burs verildiğini söyledi.

Türker, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde 678 vakıf eseri olduğunu hatırlatarak, "Felaket sonunda bu eserlerden 31'i tümden göçmüş, 144'ü ağır hasar görmüş, 104'ü de orta hasarlıdır. İnşallah bu eserler, onarım ve restorasyonlarını en kısa sürede tamamlayarak asli fonksiyonlarına kavuşturulacaktır." diye konuştu.

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