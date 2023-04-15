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Konya'da otomobil hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

AA

Konya'da otomobil hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'da otomobil hırsızlığı suçundan aranan ve çalıntı otomobile binerken gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Kentte Orhangazi, Karakulak ve Çatalhöyük mahallelerinde 4 otomobilin çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde şüphelinin araçları çaldıktan sonra bir süre gezip ardından terk ettiği ya da kaza yaptığı çalıntı aracı olay yerinde bırakıp kaçtığı tespit edildi.

Çevredeki güvenlik kameralarından yüzlerce saatlik görüntüyü inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin 18 suç kaydı bulunan Celalettin D. (35) olduğunu tespit etti.

Zanlının Sahibiata Mahallesi'ndeki ikametinin yakınlarında araştırma yapan ekipler, çalıntı ihbarı yapılan bir aracı da bölgede park edilmiş vaziyette buldu.

Bunun üzerine aracı uzaktan gözetlemeye başlayan ekipler, şüpheliyi otomobile binerken yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı adli makamca tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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