Konya'daki trafik kazalarında 9 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ve Kadınhanı ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi yaralandı.

Seydişehir'de Savaş K. idaresindeki 10 SN 962 plaka kamyonet, Seyyid Harun Bulvarı'ında yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Ç. ile eşi Ayşe Ç'ye çarptı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Murat Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

- Kadınhanı'nda 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Kadınhanı ilçesinde D300 kara yolunda Musa K. idaresindeki 42 ACA 738 plakalı otomobil ile Hasan P. yönetimindeki 07 AGL 198 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle Yeliz D, Hasan Fevzi D, Hüsne E, Hasan E. ile Aynüsa A. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kadınhanı Refik Saime Koyuncu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.