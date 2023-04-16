Seydişehir Belediye Başkanı Tutal, meclis üyeleriyle iftarda buluştu

KONYA (AA) - Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Belediye Meclis Üyeleriyle iftarda bir araya geldi.
Tutal, birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte çalıştıklarını kaydetti.
Ramazanın rahmeti ve bereketini hep birlikte yaşadıklarını belirten Tutal, "Küskünlük ve kırgınlıkların bittiği bugünlerde tüm güzellikleri paylaşabilmek çok önemlidir. Siz meclis üyelerimiz ile sevgi, saygı ve hoşgörü ile çalışarak Seydişehir'de çok büyük çalışmalara imza attık. Belediyenin imkanları ölçüsünde hizmet ve projeleri yürütmeye gayret ettik."