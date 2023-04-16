Seydişehir Kaymakamı Pişkin'den görme engelli gence doğum günü sürprizi

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KONYA (AA) - Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, görme ve bedensel engelli ortaokul öğrencisi Eren Can Çağlar'a sürpriz yaparak doğum gününü kutladı.

Mahmut Esat Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Eren Can Çağlar'ın doğum günü olduğunu öğrenen Kaymakam Pişkin evinde sürpriz doğum günü yaptı.

Pişkin, "Eren Can evladımızın doğum günü olduğunu öğrenince kendisine sürpriz yapalım istedik. Kendisine mutlu ve uzun ömürler diliyorum." ifadesini kullandı.

Çağlar, kendisi evinde ziyaret ederek doğum gününü kutlayan Kaymakam Pişkin'e teşekkür etti.

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