Yurtta kalan depremzede aileler Beyşehir'e veda ediyor

15 dakikada yok olan şehirden geriye bunlar kaldı

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KONYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşadıkları kentleri terk ederek geldikleri Beyşehir'de yurtlarda misafir edilmeye başlanan bazı afetzede aileler için geriye dönüş yolcuğu başladı.

Beyşehir İmam Hatip Lisesi öğrenci yurdunda bir süredir kalan aileler için vedalaşma programı düzenlendi.

Beyşehir Müftüsü Veysel Kükrek ile din görevlilerinin de katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim okunurken hatim duaları yapıldı.

Yaklaşık 70 gündür öğrenci yurdunda misafir edilen depremzede aileler, bu kısa süreçte yaşanan ebedi dostluklar olduğunu dile getirerek kendilerine yardım eden, destek veren tüm yetkililer ile ilçe halkına teşekkür etti.​​​​​​​



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