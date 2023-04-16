KONYA (AA) - CHP Konya milletvekili adayları tanıtıldı.

CHP il Başkanı Bekir Yaman, bir otelde düzenlenen programda, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde Konya'dan güçlü bir şekilde çıkacaklarını söyledi.

Siyaseti kavga aracı değil, iyilikte yarış aracı olarak gören ve buna inanan insanlar olduklarını ifade eden Yaman, "Ülke olarak büyümeliyiz, kalkınmalıyız. Hakkı, hukuku sadece kendimiz için değil, herkes için istemeliyiz. Ülkemizde birliği ve dirliği sağlamamız için ön yargılardan arınarak, akımızı kullanmalıyız. İtibarlı, saygın, güven duyulan, sözü dinlenen, üniversitelerinde bilgi üretilen bir Türkiye, dünyayla yarışan, teknolojisi gelişmiş olan bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından özgeçmişi okunan milletvekili adayları teker teker kürsüye gelerek partililerini selamladı.

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