Konya'da komşu kavgasında silahla vurulan bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Bebeklerin eksik uzuvla doğmasına neden olan ilaç faciası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Selçuklu ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi Divanı Kebir Sokak'ta komşu oldukları öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ercüment Atçı ve Hasan Lorascan silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ercüment Atçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hasan Lorascan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla Volkan P. ve babası Sadık P, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.