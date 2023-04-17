Seydişehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Seydişehir Konya kara yolu Bostandere Mahallesi yakınlarından Ali Yaşar (67) 42 PC 550 plakalı aracıyla seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.

Kazada araç sürücüsü Ali Yaşar ile eşi Rukiye Yaşar (66) yaralandı.



Yaralılar ambulansa Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.













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