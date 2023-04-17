Hüyük'te çifte açılış

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KONYA (AA) - Hüyük İlçesi Otogar Binası ve Kıreli Mahallesi Sanayi sitesinin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Konya AK Parti Milletvekili Tahir Akyürek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve ilçe protokolü düzenlenen açılışa katıldı.



Açılışlarda yapılan duanın ardından açılışı yapılan Otogar binası ile Sanayi Sitesinin kurdelesi kesildi.



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