Seydişehir'den kısa kısa

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde 15 Nisan günü meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.



Konya Şehir hastanesinde tedavisi devam eden Murat Çetinkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

15 Nisan günü Seydişehir'de Savaş K. idaresindeki 10 SN 962 plaka kamyonet, Seyyid Harun Bulvarı'ında yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Çetinkaya ile eşi Ayşe Çetinkaya'ya çarpmış, Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Murat Çetinkaya Konya Şehir Hastanesine sevk edilmişti.



- Seydişehir'de camilerde bayram temizliği

Seydişehir Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı münasebet ile birlikte camilerde temizlik çalışmasına başladı.

İlçedeki ibadethanelerde yıl boyunca rutin temizlik çalışmaları yürüten Seydişehir Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle hız verdiği çalışmalarına bayram temizliğini de ekledi.

Camilere ibadet etmek için gidildiğini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, şunları kaydetti:

"Camilerimizin temizlenmesi için göreve geldiğimiz günden bu güne kadar temizlik ekiplerimiz tarafından çalışmalar aralıksız devam ediyor. Camilerimizin şadırvan, bahçe temizlikleri yapılıyor, ihtiyaç durumuna göre bakım onarım işleri de gerçekleştiriliyor. Ekiplerimiz tarafından merkez ve kırsal mahallerimizde bulunan camilerimizin iç ve dış temizlikleri ile çevre düzenlemelerini kendimize bir görev bildik."

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