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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

AA

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanıldığı ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi'ndeki sıhhi tesisatçı dükkanını takibe aldı.

Ekipler baskın yaptıkları dükkanda, Sefa T, Orhan G, Mustafa G, Muhammed Ü. ve Osman A'yı uyuşturucu kullanırken suçüstü yakaladı. İş yerinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan Sefa T, Orhan G. ve Mustafa G. hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen Muhammed Ü. ve Osman A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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