Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanıldığı ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi'ndeki sıhhi tesisatçı dükkanını takibe aldı.

Ekipler baskın yaptıkları dükkanda, Sefa T, Orhan G, Mustafa G, Muhammed Ü. ve Osman A'yı uyuşturucu kullanırken suçüstü yakaladı. İş yerinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlılardan Sefa T, Orhan G. ve Mustafa G. hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen Muhammed Ü. ve Osman A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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