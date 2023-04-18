Belediye ekipleri Akşehir çayını temizledi

KONYA (AA) - Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçe genelindeki rutin çalışmaların yanı sıra Akşehir içinden geçen çayın temizliğini de yaptı



Daha temiz ve yaşanılabilir bir kent için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe genelinde periyodik olarak mıntıka temizlikleri yaptıklarını söyledi.



Konuya ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan Başkan Akkaya, şunları söyledi:



"Akşehir Gülmece Parkı etrafında ziyaretçilerimizin gözü önünde bulunan şehir merkezinden geçen çayımızın içini haftanın belli günlerinde yapmış olduğumuz temizliği, yaz öncesi detaylı bir temizlik olarak programladık. Bu konuda vatandaşlarımızın çevre temizliğine daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Çay içine atılan ve doğada kaybolması binlerle yılı alan plastik, poşet, pet şişeler, cam şişeler ve kırıkları ekiplerimizce toplandı. Ayrıca havaların ısınmasıyla birlikte çay içine atılan çöplerin görüntü kirliliğine ve kökü kokulara sebep olacağından ilçemiz içerisinden geçen çayın boydan boya temizliği yaz öncesi yapılmaya başlanmıştır. Bu sayede çay içerisinde su tutmak suretiyle pis kokulara meydan verebilecek ve haşere oluşumuna zemin hazırlayan ortamların yok edilmesi amaçlanmaktadır. Değerli hemşehrilerimizin de doğaya karşı, çevreye karşı adı gibi Akşehir için daha duyarlı olmalarını bekliyoruz."

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