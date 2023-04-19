Cihanbeyli'de Murat Kurum Öğretmenevi binasının inşaatına başlandı

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KONYA (AA) - Cihanbeyli'de yapılacak e Murat Kurum Öğretmenevi'nin inşaatına başlandı.



Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı makamında yaptığı açıklamada, ilçeye yapılması planlanan yeni Öğretmenevi'nin inşaat çalışmalarına başladıklarını söyledi.



Bir süredir üzerinde çalıştıkları yeni öğretmenevi projesinin Yeni Adliye Sarayı yanında yükseleceğini ifade eden Başkan Kale, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’un ismini vereceğimiz öğretmenevi 5 yıldızlı otel standartlarında muhteşem bir eser olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’un ismini vereceğimiz öğretmenevimizi 1 yıl içerisinde tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz. Dört dörtlük bir eser olacak." dedi.



Başkan Kale ayrıca, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşların bayramını tebrik ederek, "Bayramın aziz milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenap-ı Allah'tan niyaz ediyorum." diye konuştu.



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