Emekli polis memuru aracında ölü bulundu

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde emekli polis memuru otomobili içinde ölü bulundu.

Seydişehir Ulukapı Mahallesi'nde bulunan yolda 42 K 5544 plakalı aracın direksiyonunda hareketsiz halde duran bir erkek olduğunu gören vatandaşlar, polisi aradı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler hareketsiz duran kişinin ölmüş olduğunu ve emekli polis memuru Abdurrahman Oğuz olduğunu belirledi.



Abdurrahman Oğuz'un 4 yıl önce Seydişehir ilçe Emniyet Müdürlüğü'nden emekli olduğu, emekli olduktan sonra ilçede hayvancıkla uğraştığı öğrenildi.

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