Konya'daki uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'da polisin düzenlediği 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı.



Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarıyla mücadele kapsamında, yüklü miktarda uyuşturucunun Konya'ya getirilmek üzere yola çıktığı bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler, kent girişinde uyuşturucu madde taşıdığından şüphelenilen aracı durdurdu. Yapılan aramada 9 kilogram eroin ele geçirildi, araçtaki şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler yine Karatay ilçesinde şüphe üzerine durdurduğu başka bir araçta da 5 bin uyuşturucu hap ve pompalı tüfek ele geçirdi, araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Narkotik ekiplerinin Meram ilçesindeki başka bir operasyonunda ise durdurulan bir otomobilde 5 bin uyuşturucu hap ile 500 gram skunk ele geçirildi.

Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 1 tabanca, 7 tabanca fişeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 32 bin lira ele geçirildi.



Gerçekleştirilen 3 operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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