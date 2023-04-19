Ülke tarımında modern sulama sistemleri hızla yayılıyor

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KONYA (AA) - DSİ Genel Müdürlüğünün yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırarak, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya katkı sunduğu belirtildi.

DSİ 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, müdürlüğün görev sahasında yer alan ilçede, İvriz Sağ Sahil Sulama Projesi ile yöre halkının modern sulamaya kavuşmasının amaçlandığı belirtildi.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda bölgede 247 bin 500 dekar tarım arazisi borulu şebeke sistemiyle sulamaya kavuşacak.

Yenileme inşaatı kapsamında muhtelif çap ve özellikte 56 bin metre boru döşeme işi tamamlanırken, 14 bin 500 metre kanal imalatının da yapıldığı işte yüzde 23 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı.

- Projede çalışmalar devam ediyor

Öte yandan söz konusu proje sayesinde 16 bin kişiye istihdam olanağı ile yıllık 150 milyon lira gelir artışı sağlanacak. İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme Projesi İle 247 bin 500 dekar tarım arazisi modern sulamaya kavuşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Sayın Mehmet Akif Balta, "Modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için tüm Türkiye'de olduğu gibi Konya Ereğli'sinde de çalışmalarımız devam ediyor. İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme projemize başladık. Projenin tamamlanmasıyla toplamda 247 bin 500 dekar tarım arazisi borulu şebeke sulamaya kavuşacak. Bunlar büyük yatırımlar. Bölge tarımını daha ileriye taşıyacak ve bölge insanının kazancını da artıracak." dediği ifade edildi.

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