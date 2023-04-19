Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Kısal, Murat Ergin Gözütok
Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Bouchalakis, Soner Dikmen, Moreno, Pozuelo, Diouf, Mahir Emreli
Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Barrios, Mert Çetin, Rodrigues, Stambouli, Badou Ndiaye, Akintola, Onyekuru, Emre Akbaba, Cherif Ndiaye
Sarı kartlar: Dk. 13 Badou Ndiaye (Adana Demirspor), Dk. 35 Moreno (Arabam.com Konyaspor)
Goller: Dk. 28 Badou Ndiaye (Adana Demirspor), Dk. 41 Mahir Emreli (Arabam.com Konyaspor)
KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki Arabam.com Konyaspor-Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
5. dakikada Cherif Ndiaye'nin pasında hareketlenen Onyekuru'nun ceza sahası içinde vuruşunda, kaleci Sehic topu kornere çeldi.
28. dakikada konuk ekip öne geçti. Emre Akbaba'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Cherif Ndiaye, bekletmeden içeri kesti. Altı pas önünde topla buluşan Badou Ndiaye, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
41. dakikada ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Yarı sahasından çıkma hazırlığındaki Adana Demirspor'da Rodrigues ile mücadelesinde topu kapan Mahir Emreli'nin, ceza yayı üzerinden sert plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
44. dakikada Stambouli'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Emre Akbaba'nın yerden köşeye gönderdiği top az farkla auta çıktı.
İlk yarı 1-1 sona erdi.