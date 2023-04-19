Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Kısal, Murat Ergin Gözütok

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Bouchalakis, Soner Dikmen, Moreno, Pozuelo, Diouf, Mahir Emreli

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Barrios, Mert Çetin, Rodrigues, Stambouli, Badou Ndiaye, Akintola, Onyekuru, Emre Akbaba, Cherif Ndiaye

Sarı kartlar: Dk. 13 Badou Ndiaye (Adana Demirspor), Dk. 35 Moreno (Arabam.com Konyaspor)

Goller: Dk. 28 Badou Ndiaye (Adana Demirspor), Dk. 41 Mahir Emreli (Arabam.com Konyaspor)





KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki Arabam.com Konyaspor-Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

5. dakikada Cherif Ndiaye'nin pasında hareketlenen Onyekuru'nun ceza sahası içinde vuruşunda, kaleci Sehic topu kornere çeldi.

28. dakikada konuk ekip öne geçti. Emre Akbaba'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Cherif Ndiaye, bekletmeden içeri kesti. Altı pas önünde topla buluşan Badou Ndiaye, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

41. dakikada ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Yarı sahasından çıkma hazırlığındaki Adana Demirspor'da Rodrigues ile mücadelesinde topu kapan Mahir Emreli'nin, ceza yayı üzerinden sert plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

44. dakikada Stambouli'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Emre Akbaba'nın yerden köşeye gönderdiği top az farkla auta çıktı.

İlk yarı 1-1 sona erdi.





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