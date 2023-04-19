Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Kısal, Murat Ergin Gözütok

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Bouchalakis (Dk. 59 Paz), Soner Dikmen, Moreno (Dk. 73 Michalak), Pozuelo (Dk. 59 Muhammet Demir), Diouf, Mahir Emreli (Dk. 59 Muric)

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Barrios, Mert Çetin, Rodrigues, Stambouli (Dk. 73 Manev), Badou Ndiaye (Dk. 83 Furkan Soyalp), Akintola, Onyekuru (Dk. 56 Gökhan İnler), Emre Akbaba (Dk. 73 Belhanda), Cherif Ndiaye (Dk. 83 Guldbrandsen)

Goller: Dk. 28 Badou Ndiaye, Dk. 56 Cherif Ndiaye (Adana Demirspor), Dk. 41 Mahir Emreli (Arabam.com Konyaspor)



Kırmızı kart: Dk. 48 Akintola (Adana Demirspor)



Sarı kartlar: Dk. 13 Badou Ndiaye, Dk. 70 Svensson (Adana Demirspor), Dk. 35 Moreno, Dk 56 Sehic (Arabam.com Konyaspor)





KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Arabam.com Konyaspor'u 2-1 yendi.

Adana Demirspor'da Akintola, 48. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

56. dakikada konuk ekip öne geçti. Cherif Ndiaye'nin ceza sahası içinde yerde kalması üzerine hakem Sarper Barış Saka, penaltıya hükmetti. Topun başına geçen Cherif Ndiaye, meşin yuvarlağı kaleci Sehic'in sağından ağlara gönderdi: 1-2.

77. dakikada Guilherme'nin ceza sahası içinde yerde gönderdiği topu Muhammet Demir ıskaladı.

90+1. dakikada Guldbrandsen'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Belhanda'nın vuruşunda, kaleci Sehic meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.

90+6. dakikada Michalak'ın sol kanattan ortasında Diouf, ceza sahası önünde meşin yuvarlağı Soner Dikmen'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun sert şutunda top direk dibinden auta gitti.

Karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.





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