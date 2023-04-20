Konya'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Necati K. idaresindeki 70 FP 962 plakalı otomobil, Bozkır yolu Necati Kalaycıoğlu Caddesinde Umut K. idaresindeki 48 AOU 893 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Umut K. yaralandı.

Yaralı Umut K. ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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