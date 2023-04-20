Hüyük'te belediye personeli iftarda bir araya geldi

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KONYA (AA) - Hüyük'te belediye personeli iftar programında buluştu.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Hüyük Belediyesi Kültür Etkinlikleri Salonunda düzenlenen programda ramazanı uğurlamanın hüznünü, bayrama kavuşmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.



Programa Hüyük eski belediye başkanı Mehmet Şahin, AK Parti eski ilçe başkanları Ali Kayhan, Yüksel Taşkesen ve Mustafa Sarıaslan, Konya Büyükşehir Belediyesi Hüyük KOSKİ ve itfaiye ekipleri, belediye personeli ile muhtarlar katıldı.



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