KONYA (AA) - Yunak Belediyesi iki yeni mobil taziye aracını hizmete sundu.



Özellikle taziye yeri konusunda kış aylarında yaşanan sıkıntıyı gidermek amacıyla hizmete alınan taziye araçlarının içinde oturma yerleri ve içecek ikramı için kullanılan tezgah bulunuyor.



Yunak Belediye Başkanı Ali Konak, "Bize göre belediyecilik doğumdan ölüme kadar tüm alanlarda vatandaşa hizmeti gerektiriyor. Biz de vatandaşlarımızın iyi günlerinde yanlarında olduğumuz gibi, acılı günlerinde de beraber olmaya gayret gösteriyoruz.Yeni mobil taziye araçlarımızla da hemşehrilerimizin acılarını paylaşarak yanında olmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin talepte bulunması halinde doğrudan evlerine giderek hizmet vereceğiz." dedi.

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