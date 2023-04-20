Konya'da farklı suçlardan aranan 118 kişi yakalandı

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KONYA (AA) - Konya'da farklı suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 118 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, il merkezinde, kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama emri bulunanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, "kasten öldürme, silahla yağma, hırsızlık, kasten yaralama, suç örgütü kurma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlardan aranan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 118 kişi gözaltına alındı.



Zanlılardan hakkında 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Faruk H'nin (39), kendisini polis olarak tanıtıp, vatandaşların değerli eşyalarını gasbettiği ileri sürüldü.

Şüphelilerden 67'si cezaevine gönderildi, 51'i ise ifadeleri alınmak üzere adli mercilere sevk edildi.

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