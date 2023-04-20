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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da farklı suçlardan aranan 118 kişi yakalandı

AA

Konya'da farklı suçlardan aranan 118 kişi yakalandı

KONYA (AA) - Konya'da farklı suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 118 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, il merkezinde, kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama emri bulunanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, "kasten öldürme, silahla yağma, hırsızlık, kasten yaralama, suç örgütü kurma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlardan aranan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 118 kişi gözaltına alındı.

Zanlılardan hakkında 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Faruk H'nin (39), kendisini polis olarak tanıtıp, vatandaşların değerli eşyalarını gasbettiği ileri sürüldü.

Şüphelilerden 67'si cezaevine gönderildi, 51'i ise ifadeleri alınmak üzere adli mercilere sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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