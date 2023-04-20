Seydişehir Belediye Başkanı Tutal, personelle bayramlaştı

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KONYA (AA) - Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Ramazan Bayramı münasebetiyle çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelerek bayramlaştı.



Çalışma arkadaşlarının tek tek bayramını tebrik eden Tutal, çalışma arkadaşlarına birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde sağlıklı ve huzurlu bir bayram temennisinde bulundu.



Tutal, "Bayramlar, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olan önemli günlerden birisindir. Bayramlar, insanın ailesiyle, eşiyle, sevdikleriyle, akrabalarıyla bir arada olduğu, sevinçlerin yaşandığı günlerdir. Bizler de bayram tatiline ayrılmadan önce ilk olarak sizlerle bayramlaşıyoruz. Birlik, beraberlik, dayanışma, kardeşlik duyguları içerisinde nice bayramlara ulaşmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.



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