Seydişehir'de Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde ramazanın son günü dolayısıyla tarihi Seyyid Harun Camisi'nde bulunan Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.



Salavatlar eşliğinde Sakal-ı Şerif'e dokunan vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.



Seyyidharun Cami İmamı Süleyman Koyuncu , Sakal-ı Şerif'in ilçede sadece bu camide bulunduğunu belirterek, 40 kat bez içerisinde sarılı olduğunu söyledi.

Koyuncu , "Her yıl ramazanda, özellikle de Kadir Gecesi'nde ve ramazanın son gününde Sakal-ı Şerif'i salavatlar eşliğinde vatandaşlarımızın ziyaretine açıyoruz. Vatandaşlarımız, bu anlamlı ve bin aydan daha hayırlı günde Sakal-ı Şerif'e dokunmanın heyecanını yaşıyor. Ziyaret sonunda Sakal-ı Şerif'i yine salavatlar eşliğinde kapatıyoruz." dedi.

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