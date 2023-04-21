Konya ve çevre illerde bayram namazı kılındı

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KONYA (AA) - Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da bayram namazını kılmak isteyenler camileri doldurdu.

Konya'da vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi ile önündeki Mevlana Meydanı'nda yoğunluk oluşturdu.

Müslümanlar, kılınan bayram namazı ve okunan hutbenin ardından dua etti.

Cemaat Kapu, Hacıveyiszade, Şerafettin ve Aziziye Camisi başta olmak üzere tüm camilerde bayram namazı coşkusunu yaşadı.

Karaman'da ise Aktekke Camisi ve Hacıbeyler Camisi başta olmak üzere tüm camilerde yoğunluk oluştu.

Aktekke Camisi'ndeki yoğunluktan dolayı yer bulmakta güçlük çeken bazı vatandaşlar, avluya serdikleri seccadelerde namaz kıldı.

Bayram namazının ardından camilerden çıkan Müslümanlar bayramlaştı.

Aksaray'da da Ulu Cami ve Somuncu Baba Külliyesi'nde bayram namazını kılmak isteyenler, sabahın erken saatlerinde saf tuttu.

Bazı vatandaşlar yoğunluk nedeniyle bayram namazını cami avlularında kıldı. Bayram namazının ardından vatandaşlar bayramlaştı.

Afyonkarahisar'da ise vatandaşlar, İmaret Cami ve Paşa Camisi'nde yoğunluk oluşturdu.

Sabahın erken saatlerinde camileri dolduran Müslümanlar, kılınan namazın ardından dua etti. Ardından camilerden çıkan cemaat bayramlaştı.

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