Konya'da bayramlaşma programı düzenlendi

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KONYA (AA) - Konya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Konya Valiliği tarafından, Taş Bina'da düzenlenen programda protokol üyeleri ve davetliler bayramlaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bayramlaşma programına, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Şakir Uslu, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Önder Şensöz, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, merkez ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.





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