23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlanıyor

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KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük, Karapınar ve Seydişehir ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Hüyük Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Maden'in çelenk sunumu ile başladı.

Hüyük Yunus Emre Ortaokulu bahçesinde, öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı program ile son buldu.



- Karapınar

Karapınar ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen ilk tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal ve öğrenciler Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kutlamalar, Karapınar Atatürk Stadyumunda, Karapınar Cumhuriyet Ortaokulu, TOKİ Yavuz Selim İlkokulu, Atatürk İlkokulu öğrencilerinin gösterileriyle devam etti.

Daha sonra spor müsabakalarında başarı gösteren öğrencilere ödülleri verildi.



-Seydişehir

Seydişehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, ilk olarak Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Hükümet Konağı önündeki törene, Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Vekili Mehmet Çetiner, Seydişehir Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Yalçın Özkubat, Baro Temsilcisi Muhammet Uğurlu, Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar ve öğrenciler katıldı.

Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün çelenk sunumunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Merkez İlkokulu'nda devam eden kutlama törenlerinde, öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

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