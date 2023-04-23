MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Konya'da partisinin bayramlaşma programına katıldı

KONYA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, partisinin Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Kalaycı, Selçuklu Kongre Merkezindeki programda yaptığı konuşmada, ramazanı uğurlamanın manevi burukluğu ile bayrama kavuşmanın mutluluğunun bir arada yaşandığını söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın da sevincini yaşadıklarını dile getiren Kalaycı, "Bayramlar, kardeşliktir, birliktir, barıştır. Bizi ayırmaya, ayrıştırmaya, aramıza fitne tohumu saçmaya çalışanlara karşı bayramlar verdiğimiz en güçlü cevaptır. 'Bu ülke benim, bu millet benim, bu bayrak benim.' diyen her insanımız bu milletin özbeöz evladıdır." ifadesini kullandı.

Kalaycı, Türkiye'de Kürt, Türk, Alevi ve Sünni'nin bir arada huzur içinde yaşadığını vurgulayarak, "Terörün, yöresi olamaz, mezhebi olamaz, etnik kimliği olamaz. Terör, PKK'dır, YPG'dir, FETÖ'dür, DHKPC'dir. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener işte teröristler sizinle birlikte yürüyenlerdir. Türk ve Kürt ezeli ve ebedi kardeştir." dedi.

Artık Türkiye'de iktidarı milletin belirlediğini anlatan Kalaycı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin verdiği güç ve karar almada sağladığı imkanlarla birçok alanda atılım yapıldığını söyledi.



Kalaycı, milli teknolojiye dayalı sanayileşme hamlesinin başlatıldığını, Türkiye'nin savunma sanayisinde dünyada 5. olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki süreç, Türkiye'nin şahlanacağı bir dönem olacaktır. Tam bağımsızlığa kavuşmuş bir Türkiye'yi inşallah hep birlikte göreceğiz ve yaşayacağız. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri var. Allah'a şükürler olsun teşkilatlarımız, adaylarımız, heyecanla, coşkuyla Konya'mızın 31 ilçesinde çalışmalarını yürütüyorlar. Hep beraber Konya'mızda çalmadık kapı bırakmıyoruz, her insanımızla tokalaşıyoruz ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne olan teveccühü gördükçe de hemşehrilerimizle gurur duyuyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi gümbür gümbür geliyor. Tabii ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ilk turda açık ara farkla kazanması için Konya'mızda gerekli desteğin sağlanması yönünde varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz. Ben inanıyorum ki 2018 seçimlerinden daha yüksek bir oyla Cumhurbaşkanı'mıza Konya'mız desteğini verecektir. Elbette Cumhur İttifakı olarak Meclis'te Anayasa'yı da değiştirecek bir güce sahip olmamız, nitelikli çoğunluğu elde etmemiz gerekiyor. Konya'mızda 15 milletvekiline de Cumhur İttifakı olarak talibiz."

Programa MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, milletvekili adayları ve partililer katıldı.

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