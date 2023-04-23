İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Konya'da konuştu:

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KONYA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Konya'da partisinin Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını yaptı.

Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile açılışını yaptığı koordinasyon merkezi önünde partililere seslendi.

Akşener, seçimlere 21 gün kaldığını anımsattı.

Ülkede kamuya personel alımlarında ve atamalarda, mülakat yoluyla kayırmacılık ve haksızlık yapıldığını savunan Akşener, "Benim namazımın bana sağlaması gereken nedir? Harama el uzatmamaktır, kul hakkına girmemektir. Kul hakkına giriyorsunuz. Haram artık buraya kadar (boğaza) çıkmış." dedi.

Akşener, partisine yönelik eleştirilere değinerek, "Ben Meral Akşener'im. Açtırma kutuyu söyletme kötüyü. Bu elime bugüne kadar terörist eli değmedi eğer değerse vallahi de keserim, billahi de keserim. Gaffar Okan'ın katilleri de bizim için terör örgütüdür." diye konuştu.

Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, "O katilleri de azmettirenleri de buna göz yumanlara da eğer onlardan hesap sormazsam Cenabıhak benden hesap sorsun. Eğer bu cinayetin katillerini de azmettiricilerini de bulup yargıya teslim edip takip etmezsem namussuzum şerefsizim." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Ankara'da seçildikten sonra sosyal belediyeciliğe odaklandıklarını kaydederek, çiftçilere yaptıkları tohum yardımlarıyla üreticiye 4,5 milyar lira kazandırdıklarını söyledi.

Akşener ve Yavaş daha sonra Karapınar ilçesinin Ortaoba köyünde partililerinin düzenlediği programa katılmak üzere kentten ayrıldı.

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