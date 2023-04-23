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Salon: Selçuklu Belediyesi

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ali Şakacı, Ahmet Tatlıcı

AYOS Konyaspor Basketbol:Alex Perez 21, Jordan Morgan 18, Roko Badzim 12, Erkin Şenel 7, Gavin Schilling 7, Jarell Eddie 5, Ramazan Tekin 2

Bahçeşehir Koleji: Jamar Smith 21, Conor Morgan 16, Muhammed Baygül 14, Jerry Boutsiele 9, Langston Hall 9, Yiğit Arslan 6, Hadi Özdemir 2

1. Periyot: 18-27

Devre: 34-45

3. Periyot: 51-67

KONYA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda AYOS Konyaspor Basketbol'u 77-72 yendi.

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