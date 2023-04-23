İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Konya'da konuştu:

KONYA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Konya'da partisinin Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını yaptıktan sonra Karapınar ilçesinin Ortaoba köyüne geçerek partililerinin düzenlediği programa katıldı.

Köyde verilen geleneksel Konya Düğün Yemeğine katılan Akşener burada yaptığı konuşmada Konya'nın Türkiye'yi doyurduğunu söyledi.

Akşener, köylünün yanlış su ve tarım politikaları sonucunda susuzlukla karşı karşıya kaldığını iddia ederek, "Biz gelince sulu tarımın doğru dürüst yapılmasını sağlayacağız. Tarıma önem vereceğiz pandemide neyi öğrendik 'gıda ve tarım' beka sorunuymuş. Çobanların maaşını siz ödeyeceksiniz, sigortasını biz ödeyeceğiz. Köye taşınan çiftlerin tarımla uğraşıyorlarsa bağkur ve sigorta primlerini devlet olarak biz ödeyeceğiz." dedi.

Konuşmasının ardından vatandaşlara fotoğraf çektiren Akşener, daha sonra köyden ayrılarak Ankara'ya hareket etti.













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