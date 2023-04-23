Konya-Ankara kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

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KONYA (AA) - Ramazan Bayramı tatili sonrası dönüşe geçen sürücüler, Konya-Ankara kara yolunda yoğunluğa yol açtı.

Bayram tatili dolayısıyla memleketlerine ve sahil kesimlerine gidenler, dönüşte Konya-Ankara kara yolunda trafiğe sebep oldu.

Kara yolu güzergahında bulunan Konya'nın Kulu ilçesinde tatilciler uzun araç kuyrukları oluşturdu.

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