Konya'da çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesindeki kavgada 3 kişi yaralandı.

Tatile gittikleri Antalya'dan Konya'ya dönüş yolunda Muhammed Hasan T. (18), Yusuf Can K. (20) ve Mustafa T. (19) bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Taraflar Seydişehir-Antalya kara yolu Marangozlar kavşağında durdurarak kavgaya devam etti.

Kavgada Muhammed Hasan T. sopa ile Yusuf Can K. ve Mustafa T. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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