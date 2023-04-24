Seydişehir'de "Çocuklara Çifte Bayram"

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KONYA (AA) - Seydişehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın 3. günü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Çocuklara Çifte Bayram” sloganıyla şenlik düzenledi.



15 Temmuz Milli İrade Meydanında düzenlenen şenlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

Meddah gösterisi, Kıpır Ayaklar kukla gösterisi, sihirbaz gösterileri, şişme oyun parkı ile eğlenen çocuklar daha sonra seksek, tel çevirme, dokuztaş, yakan top, ip atlama, topaç çevirme yarışmalarına katıldı.



Çocuklarla birlikte eğlenen aileler de çifte bayramın tadını doyasıya çıkardı. Çeşitli yarışmaların düzenlendiği şenlikte yarışmaları kazanan çocuklara ödülleri verilirken alanda bulunan ve şenliğe katılan ailelere çeşitli ikramlarda bulunuldu.



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