Seydişehir'de şehit çocuklarına bayram kutlaması

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KONYA (AA) - Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı şehit çocukları ile kutladı.

Kaymakam Pişkin, görevleri sırasında çeşitli nedenlerle çeşit olan Seydişehirli şehitlerin emaneti olan çocuklarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında buluştu.

Eşi ve çocukları ile şehit Muhsin Kiremitçi, Emre Horuz ve Hüseyin Bulut'un çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Pişkin, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.



Kaymakam Pişkin sosyal medya hesabından "Kahraman şehitlerimizin kıymetli evlatları ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladık. Dünya, siz gülünce güzel." paylaşımında bulundu.

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