Konya'da ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı

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KONYA (AA) - Konya'da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören öğrenciler, verilen bir haftalık aranın ardından dersbaşı yaptı.

Kentte 543 bin 379 öğrenci, ara tatil sonrası ilk dersine girdi.

Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler de ilk ders zilinin çalmasıyla sınıflarında hazır bulundu.

Ders, öğrencilere ara tatilde tamamlamaları için verilen ödevlerin öğretmenleri tarafından kontrol edilmesiyle başladı.

Öğrenciler, okula başlamanın heyecanını yaşadı.

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