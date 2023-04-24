Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay belediye çalışanlarıyla bayramlaştı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan Bayramı dönüşü ilk mesai gününde düzenlenen bayramlaşma programında belediye çalışanlarıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bayramlaşma programının Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, deprem felaketleri dolayısıyla buruk bir bayramın geride kaldığını ifade etti.

Altay, Türkiye'nin 6 Şubat sabahında büyük bir felakete uyandığını vurgulayarak, "Ülkemizin 11 şehrini etkileyen deprem bundan sonraki hayatımızın önemli dönüm noktalarından birisi oldu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde depremin ilk anından itibaren yaraları sarmak adına tüm Türkiye seferber oldu. Bu seferberliklerin en başında gelen şehirlerden birisi Konya. Depremin ilk anından itibaren sabah ilk yola çıkan, bize görevlendirilen Hatay'a ilk ulaşan ve orada yaraları sarmak için çok yoğun bir çaba sarf eden şehir olduk." ifadesini kullandı.

Konya'nın Hatay'da adından en çok söz ettiren şehir olduğunun altını çizen Altay, "Taraflı tarafsız hatta karşı taraftan insanların bile takdir ettiği bir başarı oluşturduk. Bu başarıda bugüne kadar görevlendirdiğimiz 3 bin 369 arkadaşımızın, 968 aracımızın ve görevlendirilmediği halde Konya'dan görevlendirilen arkadaşların eksiğini tamamlamak için büyük bir gayretle çalışan siz değerli mesai arkadaşlarımın çok büyük bir emeği var. Rabbime bana sizin gibi çalışma arkadaşları verdiği için sonsuz şükrediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hep birlikte Konya'yı en güzel şekilde temsil ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Altay Konya'nın, 20 yılda çok önemli kazanımlar elde ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hızlı treninden, duble yollarına, sosyal tesislerden yeni stadyuma, parklardan çocuk oyun alanlarına kadar birçok güzel eser kazandırdık. Bir taraftan da milletimizin gururu olan TOGG gibi, Kızıl Elma gibi, TCG Anadolu gibi Altay Tankı gibi önemli işleri hayata geçiriyoruz. Karadeniz'de bulduğumuz doğalgaz sadece ekonomik olarak bizi rahatlatmayacak. Türkiye'nin tam bağımsız bir ülke olması önünde önemli bir adımını atmış olacağız. Tüm bunlara baktığınızda Türkiye, sadece bölgesinde değil tüm dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi olma yolunda hızla ilerliyor. İnşallah 14 Mayıs'ta da Cumhurbaşkanımızı en güçlü şekilde görevine seçerek, Konyalılar olarak görevimizi yapmış olacağız."

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