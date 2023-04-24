MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı'dan, AA Konya Bölge Müdürü Yerlikaya'ya ziyaret

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KONYA (AA) - MHP Genel Baykan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Anadolu Ajansı Konya Bölge Müdürü Rifat Yerlikaya'yı ziyaret etti.

MHP Konya Milletvekili Kalaycı, ziyaretinde Yerlikaya ile kentte yürütülen çalışmalarla ilgili sohbet etti.

Ziyarette, seçime 20 gün kaldığını hatırlatan Kalaycı, "Teşkilatlarımız, adaylarımız, heyecanla, coşkuyla Konya'mızın 31 ilçesinde çalışmalarını yürütüyor. Seçim çalışmaları devam ediyor. Mahalle mahalle sokak sokak dolaşacağız. Her insanla tokalaşıyoruz. Önümüzdeki süreç, Türkiye'nin şahlanacağı bir dönem olacak." dedi.

Kalaycı'ya, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan ile parti yönetimi eşlik etti.

Kalaycı ve beraberindekiler daha sonra Karatay ilçesine bağlı Yarma Mahallesi'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Mahallelinin istek ve taleplerini dinleyen Kalaycı, seçmenlerden oy istedi.

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