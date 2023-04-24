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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Konya'da partililerle bir araya geldi

AA

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Konya'da partililerle bir araya geldi

KONYA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin düzenlediği "Konya Buluşması"na katıldı.

İl merkezindeki otelde partililerle buluşan Karamollaoğlu, programları birbirlerinden farklı 6 partinin bir araya gelerek ittifak oluşturduğunu, bunun birilerini çok rahatsız ettiğini söyledi.

Memleketi yaşanabilir hale getirmeye geldiklerini ifade eden Saadet Partisinin lideri Karamollaoğlu, "Bunun ilk şartı adaletin tesisidir, biz yalan söylemeyiz, iftira etmeyiz, yetim malına el uzatmayız, hırsızlık yapmayız, itibarımızı yükseltmek için israfta bulunmayız, uçak dolusu korumalarla dünyayı dolaşma diye bizim bir derdimiz olmaz, onun için adalet mülkün temelidir ama birinci prensip bütün bunları kapsayan ahlaki ve manevi değerlerin önemsenmesi ve önde tutulmasıdır." diye konuştu.

Karamollaoğlu, ülkede çok fazla israf yapıldığını öne sürerek, Türkiye'de 10 milyon kişinin sosyal yardım aldığını, 15 Mayıs'ta yeni döneme girileceğini ve ülkeyi içinde bulunduğu "darboğazdan" kurtaracaklarını dile getirdi.

Programın sonunda Konya'dan aday olan Millet İttifakı milletvekili adayları ile sahnede fotoğraf çektiren Karamollaoğlu'na günün anısına el yapımı tespih hediye edildi.

Etkinliğe Millet İttifakı'nın Konya milletvekili adayları, eski Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Özkafa, ittifakta yer alan partilerin il başkanları ve Saadet Partililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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