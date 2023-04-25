Konya'da devrilen otomobildeki sürücü öldü

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KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde devrilen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

İsmet Başkaya (21) idaresindeki 34 CMA 246 plakalı otomobil, Hüyük-Isparta yolu Çavuş Mahallesi Hamamlar mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü Başkaya'nın, olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Otomobilde sıkışarak yaralanan Yusuf ve Osman Çoban ise itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.



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