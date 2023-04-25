Konya'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ramazan Çabuk (22) idaresindeki 42 K 4323 plakalı otomobil, Ulukapı Mahallesi Taşağıl yolunda Mustafa Sertcan (40) yönetimindeki 42 AEA 222 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile Harun Sertcan Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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