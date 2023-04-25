Konya 3. Enerji Zirvesi ve Fuarı'na doğru

KONYA (AA) - KTO-TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 3. Konya Enerji Zirvesi ve Fuarı, 27 Nisan'da ziyarete açılıyor.

Fuarın organizatör şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Öztürk, bir otelde düzenlenen toplantıda, fuarın, enerji sektörünü Konya'da bir araya getireceğini söyledi.

Fuarda enerji konularında uzman kişilerin sunum yapacağını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yenilenebilir enerjide merkezi konuma yükselen Konya'da düzenleyeceğimiz fuara, yerli ve yabancı 25 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Her geçen gün artan katılımcı ve ziyaretçi sayısıyla fuarı bu yıl 8 bin metrekare alanda düzenliyoruz. Güneş paneli üreticileri, elektrikli araçlar için şarj istasyonu üreten firmalar da ürünlerini sergileyecek. Bu yıl da elektrikli araçlar fuarda yerini alacak. Bu araçlar yoğun ilgi çekiyor."

Öztürk, 100'ün üzerinde firmanın fuara katılacağını, bunlardan 12'sinin yurt dışında faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Konya 3. Enerji Zirvesi ve Fuarı, 27-29 Nisan'da KTO-TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenecek.

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