Konyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

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KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 29 Nisan Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Arabam.com Konyaspor, hazırlıklarına devam etti.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetimindeki idman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Pas çalışması ve dar alanda oyunla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Yeşil-beyazlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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