Konya'da 47. Mühimmat Deposunu'nun yeni yerine taşınması çalışmaları devam ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Sille Mahallesi'ndeki 47. Mühimmat Deposunu Çumra ilçesindeki yeni yerine taşımak için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 47. Mühimmat Deposu Cephaneliği'ni yerleşim yerlerinden uzak bir bölgeye taşımak için başlattıkları çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

Altay, Çumra'da 8 milyon metrekareden fazla arazi üzerinde inşaatı devam eden yeni cephaneliği tamamlamak için yoğun gayret gösterdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 1 milyar liralık bütçesiyle Konya belediyecilik tarihinin en yüksek bütçeli yatırımı olacak. Toplamda 12 NATO Tipi İglo Cephanelik, karargah binaları, servis binalarıyla birçok sosyal ve askeri tesisin yer alacağı projeyi yaz aylarında tamamlamayı hedefliyoruz. İnşaatımız tamamlanınca Sille Yolu cephaneliğini bu bölgeye taşıyarak o bölgede tarihi bir dönüşüme de imza atacağız inşallah. Şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.