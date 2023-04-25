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Konya'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı

AA

Konya'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı

KONYA (AA) - Konya'da, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde seçim güvenliği toplantısı düzenlendi.

Vali Vahdettin Özkan, Konya Polisevi'nde düzenlenen programda, kent genelinde 1 milyon 628 bin 723 seçmenin, 4 bin 992 sandıkta oy kullanacağını, 38 bin kişinin de sandık başında görevli olacağını söyledi.

Seçimlere ilişkin, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nin (GAMER) 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaya başladığını ifade eden Özkan, "Önceki seçimlerde, tecrübeler de esas alınarak, hem sektörel hem de mekansal olarak bir risk analizi yaptık. Bu çerçevede, il seçim güvenlik planlarını hazırladık. Seçimin öncesinde ve sonrasında yapılacak bütün şeyler ile seçimin güvenliğine helal getirebilecek bütün unsurları kontrol ettik." diye konuştu.

Özkan, emniyet, jandarma ve diğer birimlerle bütün tedbirlerin alındığını, aralarındaki koordinasyonun da sağlandığını belirtti.

Terör örgütleri başta olmak üzere, bütün kayıt dışı örgütlenmelerin, istikrarsızlaştırmaya yönelik belli hedeflerinin olduğunu anımsatan Özkan, "Bunları bertaraf edecek planlamaları da yapmış durumdayız. Bu süreçte siyasi parti temsilcileri, genel başkanlar, milletvekilleri veya devlet büyüklerinin yapacağı ziyaretlere ilişkin alınan önlemler çok daha üst düzeyde olacak." ifadesini kullandı.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Şakir Uslu da katıldı.

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