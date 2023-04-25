Konya'da kayalıklardan düşen kişiyi jandarma ve AFAD ekipleri kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde mantar toplarken kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, jandarma ve AFAD ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Madenli Mahallesi'ndeki dağlık alanda mantar toplarken dengesini kaybedip kayalıklardan düşen Ergün Dinç (55) yaralandı.



Telefonla aradığı kardeşinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Düştüğü yerin kayalık olması nedeniyle Dinç'in kurtarılması için askeri helikopter talebinde bulunuldu. Ancak Kara Kuvvetlerine ait helikopter, arazi şartları nedeniyle bölgeye iniş yapamadı.

Bunun üzerine ekipler, yaklaşık 5 saat süren çalışmayla Dinç'i kurtardı.

Bacağı kırılan Dinç, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dinç'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.