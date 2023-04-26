Büyükşehir Belediye Başkanı Altay gençlerle buluştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gençlerle bir araya geldi.

Altay, ilk olarak, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve AK Parti milletvekili adayı Mustafa Hakan Özer ile Bosna Hersek Mahallesi'ndeki gençlerle buluştu.

Ardından Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ve AK Parti Konya milletvekili adayları Meryem Göka, Saadet Armağan Güleç Korkmaz, Muhammed Zeren ile Melikşah Mahallesi'nde gençlerin istek ve beklentilerini dinledi.

Gençlere, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin öneminden bahseden Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkenin geldiği noktada gençlerin büyük katkısı olduğunu, gelecek için de yine en önemli gücün gençler olacağını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.