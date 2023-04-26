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Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı sporcusu Avusturya'daki yarışmada birincilik elde etti

AA

Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı sporcusu Avusturya'daki yarışmada birincilik elde etti

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı sporcusu Ramazan Yılmaz, Avusturya'da düzenlenen iki farklı etaptan oluşan yol yarışlarında birinci oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, takımın başarılarını yurt içinde ve dışında sürdürdüğü belirtildi.

Yılmaz'ın milli takımla iki haftalık Slovenya kampında yer aldığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yılmaz, Avusturya Wels ve Avusturya Walding'te peş peşe düzenlenen iki yol yarışında kürsüde zirve yaptı. İlk olarak Wels'te 3.7 kilometrelik parkurda 22 tur üzerinden koşulan 87 kilometrelik yarışı sprint finish ile kazanan sporcu, Walding'te düzenlenen 105 kilometrelik 61. Raiffeisen Kirshblüten yol yarışında ise yokuşta yaptığı atakla rakiplerinden 40 saniye önde yer aldı. Sprintte diğer rakiplerini bir kez daha geride bırakan Yılmaz, 2 saat 43 dakika 57 saniyelik derecesiyle üst üste ikinci galibiyetine ulaştı. Ramazan Yılmaz, Atina'ya geçerek Genç Milli Takım'da yer alan Büyükşehir Belediyesporlu diğer sporcular Mustafa Tarakçı ve Ali Küçük ile 28-29 Nisan'da Athens Track Grand Prix Pist yarışlarında mücadele edecek."

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