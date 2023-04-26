Belediye projelerine iki ödül

KONYA (AA) - Seydişehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 2 proje Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından ödüle layık görüldü.​​​​​​​



Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 8. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda Seydişehir Belediyesinin Bahaddin Paslı Kültür ve Sanat Evi Rekonstrüksiyon Projesi "En iyi Üst Yapı Çalışmaları" kategorisinde üçüncülük ödülü, Adile Baysal Kültür ve Sanat Evi Seydişehir Kent Müzesi Projesi ise en iyi Sosyo ve Kültürel Belediyecilik Uygulamaları kategorisinde ikincilik ödülü aldı.

Başkan Tutal konuya ilişkin gazetecilere makamında yaptığı açıklamada alınan ödüllerin çok sayıda proje arasından seçildiğini ifade ederek, "Daha önce yıkılmış durumda olan, Seydişehir'imizin geleneksel mimarisini yansıtan tarihi evimizi rekonstrüksiyon projesiyle yeniden ilçemize kazandırıp Bahaddin Paslı Kültür ve Sanat Evi olarak gençlerimizin hizmetine sunmuştuk. Adile Baysal Kültür ve Sanat Evi içerisinde yer alan, ilçemizin tarihi değeri olan eşyalarının sergilendiği alanı YİKOP ile birlikte Kent Müzesi olarak baştan sona yeniden planladık, şehrimize yakışır hale getirdik. Her iki projemiz de birçok proje arasından başarılı bulunarak ödül almaya hak kazandı. Bu başarı hepimizin ortak başarısı, Seydişehir’imiz için övünç kaynağıdır. Seydişehir’imize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.



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